Екс-зірка Барселони ризикує пропустити старт сезону – він досі не дебютував за нову команду
Вінгер Монако Ансу Фаті продовжує готуватися до старту Ліги 1.
Ансу Фаті влітку змінив Барселону на сонячне Монако. Клуб з князівства орендував гравця з можливістю викупу.
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У сезоні 2024/2025 Фаті майже не грав за Барселону. Гансі Флік виділив вінгеру лише 298 хвилин у всіх турнірах. Ансу з моменту переходу в Монако не зіграв жодної хвилини у товариських матчах. Як повідомляє Cadena ser, у нападника не має травми.
Оточення Фаті наголошує, що тренерський штаб монегасків намагається покращити фізичну форму гравця, а вже потім додавати його до складу. То ж не факт, що іспанець буде готовий до старту Ліги 1.
Крім того, представники Фаті зазначають, що підготовка, яку Ансу проходить в Монако, є більш специфічною та кращою, ніж та, що він мав до цього в Барселоні.
Нагадаємо, що Монако зіграє перший матч в Лізі 1 вже 16 серпня. Суперником монегасків буде Гавр.
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