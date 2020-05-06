Екс-зірка Барселони пророкує Мбаппе велике майбутнє в Реалі

Колишній півзахисник Барселони Сеск Фабрегас, який нині виступає за Монако, не сумнівається, що нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зможе заграти в Реалі.

"Він дуже здібний хлопець, який хоче бути найкращим. Завдяки тому, як він грає, йому буде дуже легко адаптуватися в мадридському Реалі", – цитує Фабрегаса AS з посиланням на RTVE

Мбаппе пролонгує співпрацю з ПСЖ за однієї умови

Нагадаємо, за Мбаппе полює низка топ-клубів Європи, серед яких і Барселона. Фаворитом на 21-річного форварда виступає Реал. Щоправда, мадридці плекають надії, що Кіліан не підпише з ПСЖ новий контракт. Тоді наступного літа (за рік до завершення терміну угоди) можна буде вести перемовини з позиції сили.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами. До слова, Кіліан є найдорожчим гравцем світу за версією Transfermarkt. Француза оцінюють у 180 млн євро.

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