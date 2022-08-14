Захисник Марк Бартра вже покинув Бетіс і завершує свій трансфер у Трабзонспор.

Чемпіон Туреччини 2021/22, який готується до вирішальних матчів кваліфікації ЛЧ проти Копенгагена, підсилиться досвідченим Марком Бартрою. Екс-захисник збірної Іспанії вже вилетів до Туреччини, щоб завершити свій перехід у Трабзонспор. Відповідне відео клуб виклав у своєму Twitter.

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У 31-річного іспанця виникли певні розбіжності з наставником Бетіса, про що заявив сам Мануель Пеллегріні. "У нас були деякі дискусії, тому Марк вирішив покинути клуб", – цитує Пеллегріні Фабріціо Романо.

Бартра є вихованцем Барселони, за яку зіграв 103 матчі (6 голів, 6 асистів) та став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів і 5-разовим чемпіоном Іспанії. У 2016-му перейшов у Борусію Дортмунд, а кольори Бетіса захищав з січня 2018-го (146 матчів, 7 голів).

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