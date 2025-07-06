Сезон 2024/25 Жоау Фелікс провів в оренді в Мілані. Італійський клуб вирішив не викуповувати гравця в Челсі, тож він повернувся до Лондона. Утім, у складі "синіх" місця для португальця також немає. Фелікс вже визначився з клубом, в якому б хотів грати.

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"Бачити Бруну Лаже, тренера, якого знаю і який був важливим для моєї кар'єри, додає мені оптимізму щодо рішення про майбутнє. Я з позитивом дивлюся на повернення до Бенфіки. І це, можливо, те, до чого схиляюся найбільше", – цитує Фабріціо Романо Жоау Фелікса.

A Bola додає, що трансфер португальського форварда в Бенфіку дійсно можливий. "Орли" готові запропонувати Челсі 30 мільйонів євро. Єдина перешкода – це велика зарплатня гравця. Бенфіка не збирається платити більше, ніж чотири мільйони євро.

Фелікс за свою кар'єру встиг пограти за Атлетіко, Челсі, Барселону та Мілан. Жоау – вихованець Бенфіки і саме звідти переїхав до "матрацників" за шалені 120 мільйонів євро.

До слова, у складі португальського клубу виступає український воротар Анатолій Трубін.

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