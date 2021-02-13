Досвідчений хавбек повернувся у рідний клуб, повідомляє офіційний сайт "суперфризів".

Екс-оборонець збірної Нідерландів Влаар завершив кар'єру – він брав бронзу ЧС-2014

Шьоне підписав із Херенвеном піврічний контракт. На Абе Ленстра він виступатиме під 43-м номером. Ветеран дістався Херенвену безкоштовно, оскільки покинув італійський Дженоа ще на початку січня. Донедавна данець підтримував форму з Аяксом, а головним претендентом на нього вважався Кальярі.

До слова, Лассе Шьоне є вихованцем "суперфризів", хоча на професіональному рівні дебютував за Де Графсхап. Також він захищав кольори Неймегена, а потім провів 7 сезонів у складі Аякса. Із амстердамцями Шьоне тричі став чемпіоном Нідерландів і доклався до сенсаційного виступу "аяксидів" у Лізі чемпіонів 2018/19.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році