Екс-зірка Атлетіко стане одноклубником Сікана та Зубкова – він перебував у складі "матрацників" з 2009 року
Гравець Атлетіко Сауль Ньїгес невдовзі перебереться в Трабзонспор.
Сауль Ньїгес перейде в Трабзонспор на правах вільного агента. Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на турецького журналіста Ягіза Сабунджуглу.
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30-річний іспанець провів перемовини з Атлетіко щодо дострокового розірвання угоди, щоб переїхати в Туреччину. Невдовзі про це мають оголосити офіційно. У Ньїгеса була одна з найбільших зарплат в команді після продовження контракту у 2017-му до 2026 року. Після цього він сильно здав, відправлявся в оренди до Челсі та Севільї, але суттєвих результатів там не досяг і там.
В системі Атлетіко Сауль перебував з 2009 року після переходу з академії Реала.
Нагадаємо, що за Трабзонспор зараз виступають 3 українці: Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.
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