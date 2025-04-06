Голкіпер Саутгемптона Арон Ремсдейл може повернутися в Борнмут цього літа.

Саутгемптон офіційно покинув АПЛ за підсумками цього сезону. Виліт команди змусить "святих" продавати своїх лідерів, і на Аарона Рамсдейла вже знайшлося 2 претенденти – Ньюкасл та Борнмут, повідомляє TBR Football.

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Ремсдейл вже виступав за команду Іллі Забарного з 2017 по 2020 роки, періодично відправляючись в оренди, поки не перейшов у Шеффілд Юнайтед на постійній основі, який у 2021 році продав його в Арсенал.

Ньюкасл бачить в Ремсдейлі спадкоємця для травматичного Ніка Поупа, якому вже 32 роки. А Борнмут розглядає свого екс-гравця у випадку, якщо не вдасться викупити Кепу із Челсі.

Додамо, що в Саутгемптон Ремсдейл перейшов перед початком поточного сезону. На його рахунку 24 матчі за "святих", в яких він пропустив 53 голи.

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