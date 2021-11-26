Ветеран забив на 90-й хвилині протистояння з Карабахом (2:2).

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Кіпріоти відібрали м'яч на власній половині, і сфера після серії єдиноборств опинилася в Хорді Гомеса. Іспанець без зайвих роздумів наважився пробити з центрального кола та заскочив зненацька Магомедалієва. Цей гол врятував для Омонії нічию.

Відзначимо, що в жовтні 2020-го Гомес встановив рекорд Ліги Європи, покаравши ПСВ голом з 56-ти метрів. Раніше він захищав кольори Суонсі, Вігана, Сандерленда, Блекберна та інших команд.

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