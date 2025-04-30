Арсенал вперше з 2010 року дістався півфіналу Ліги чемпіонів, тож гра з ПСЖ на Емірейтс була знаковою для клубу. Мікель Артета навіть записав емоційне звернення до фанатів, попросивши про пристрасну підтримку. Втім, клуб не підтримав ідеї фанатів, тож передматчевий перфоманс обійшовся простим банером із зображеною гарматою.

Арсенал – ПСЖ: легендарний бомбардир АПЛ вказав на зірку "канонірів", яка вартувала поразки у півфіналі ЛЧ

Таке шоу розчарувало колишнього нападника Астон Вілли та збірної Англії Ґабріеля Аґбонлахора: "Фанати Арсенала, ну ж бо! Ваш тренер виголошує велику промову, з'являються вболівальники Арсенала, а фанати... Я не знаю, що це було. Це було жахливо. Це було так, ніби моя семирічна дитина зробила це в школі для проекту, принесла на стадіон і запитала, чи можуть вони це повісити. Це було соромно. Вони мовчали. Я сидів і дивився на це зі словами: "ну ж бо, це ж півфінал Ліги чемпіонів". Подивіться, що зробив Ліверпуль на Енфілді, що зробила Астон Вілла проти ПСЖ. Чи потрібна їм людина з гучномовцем за воротами, яка казатиме: "Співай, співай, співай"?

Я просто відчув, що тифозі було соромно, атмосфера була ганебною, для півфіналу клуб мав би зробити набагато більше. Це неймовірно, як можна просто не створити атмосферу для своїх гравців? Я бачив Едегора, Райю, Мартінеллі кілька разів, Мікеля Артету. Вони ніби благали: "Будь ласка, заспіваймо? Дайте нам щось, допоможіть". Ви повинні охопити набагато більше нижнього ярусу, а не лише трохи з фанатським сектором. Це було жахливо. Це був підсумок ночі для Арсенала і їхніх фанатів", – сказав Аґбонлахор у програмі talkSPORT Breakfast.

Нагадаємо, "каноніри" мінімально поступились ПСЖ (0:1) у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 7 травня.

Arsenal turned down the fans tifo design request to produce this monstrosity. Champions League semi-final and this was the best they could come up with? So disappointed. pic.twitter.com/6WBPKqXUS5 — Connor Humm (@TikiTakaConnor) April 29, 2025

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів