Колишній форвард англійських Вест Бромвіча та Ньюкасла Саломон Рондон знову виступатиме в російській Прем'єр-лізі.

Досвідчений латиноамериканець перейшов до московського ЦСКА, повідомляє офіційний сайт клубу.

ЦСКА підписав хавбека молодіжної збірної Норвегії, якого хотіло Динамо

"Армійці" орендували Рондона з китайського Далянь Іфан. Угода розрахована до завершення сезону 2020/21. Рондон має досвід виступів у Росії в 2012-2015 рр., коли захищав кольори казанського Рубіна та пітерського Зеніта. У Північній Пальмірі він став чемпіоном у кампанії 2014/15. Далі в кар'єрі венесуельця були 4 сезони в АПЛ, а влітку 2019-го нападник опинився в Китаї.

У сезоні-2020 Саломон Рондон провів 16 матчів у китайській Суперлізі, в яких забив 9 м'ячів.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021