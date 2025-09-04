Клуж на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Куртом Зумою. Терміни угоди не розголошуються. Останнім клубом 30-річного француза був саудівський Аль-Оруба, за який він відіграв 1 сезон.

Раніше Зума виступав за Сент-Етьєн, Челсі, Сток Сіті, Евертон і Вест Хем. Він також провів 11 матчів за збірну Франції, в яких забив 1 гол.

У складі Челсі Зума двічі ставав чемпіоном Англії.

