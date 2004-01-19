Ярмаш: Зорі не вистачає стабільності складу

Колишній оборонець Зорі та збірної України Григорій Ярмаш стане тренером по фізпідготовці у луганській команді.

"Інформація про те, що я стану тренером по фізпідготовці у Зорі? Я чув слова нашого генерального директора Сергія Рафаїлова, але сам поки нічого не можу сказати з цього приводу.

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Коли Зоря збереться, тоді буде ясно, в якому напрямку будемо продовжувати роботу. Процес занять ми обговорюємо усім тренерським штабом, а за Юрієм Миколайовичем Вернидубом затвердження цієї роботи.

Повністю згоден з думкою головного тренера, що Зорі трохи не вистачало стабільності в складі, особливо це стосується дій в обороні. Внесені по ходу чемпіонату корективи дали свої плоди, тому і вся команда отримала додаткову впевненість.

Будемо вірити, що ця робота, а також якісна підготовка взимку дозволить нам і далі демонструвати не тільки хорошу гру, а й позитивні результати", – цитує Ярмаша Команда№1.

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