Український захисник Василь Кравець продовжить кар'єру у Металісті 1925, повідомляє "ТаТоТаке".

Полісся офіційно оголосило про відхід екс-гравця збірної України

За інформацією джерела, 26-річний оборонець підписав з харків'янами контракт у статусі вільного агента терміном на 2 роки. До слова, Василь добре знайомий головному тренеру "жовто-синіх" Віктору Скрипнику, під керівництвом якого він свого часу виступав за Ворсклу.

Нагадаємо, Кравець – вихованець Карпат, за які й дебютував на професіональному рівні у 2014 році. У 2017-му перебрався до Іспанії, де виступав за Луго, Леганес і хіхонський Спортінг. Також відправлявся в оренду в польський Лех. 1 вересня 2022 року повернувся в УПЛ, де грав спочатку за Ворсклу, а згодом за СК Дніпро-1 та Полісся (7 матчів без результативних дій), яке покинув напередодні. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

"Батько вболівав за Арарат": учень легенди Динамо запалює у Гладбаху – крутий вінгер, якого (поки що) не кличе Україна