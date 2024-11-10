Казахстан, Прем'єр-ліга, 26-й тур

Ордабаси – Єлімай – 2:1

Гол: Пластун, 34, Єрланов, 58 – Свиридов, 78

Екс-форвард Динамо голом приніс перемогу своїй команді в Європі – відео вирішального удару в дербі українців

На 34-й хвилині Ігор Пластун відкрив рахунок матчу. Після подачі з кутового один із партнерів зрізав м'яч на передній штанзі, і Пластун першим опинився на добиванні, відправивши круглого у ворота в один дотик.

Після перерви команда українця збільшила свою перевагу. Суперник зумів скоротити відставання, але це не змінило підсумковий результат.

Ця перемога принесла Ордабасам путівку до Ліги конференцій на наступний рік. Зазначимо, що екс-захисник збірної України став також кращим гравцем матчу.