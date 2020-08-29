Відомий український футболіст Андрій Пилявський виступатиме на аматорському рівні, повідомляє видання Footboom.

Федецький знайшов собі нову команду

31-річний захисник став гравцем Ниви з Бузової, яка виступає у чемпіонаті Києво-Святошинського району і готується до старту у Кубку України серед аматорів. Дебютувати за свою команду Пилявський зможе вже 30 серпня у матчі 9-го туру проти команди Софія (Софіївська Борщагівка).

До слова, у Ниві вже є футболіст з досвідом виступів в українськй Прем'єр-лізі – воротар Серій Сітало свого часу встиг пограти у київському Арсеналі та ковалівському Колосі.

Нагадаємо, Пилявський – вихованець академії донецького Шахтаря. Професіональну кар'єру розпочав у броварському Нафкомі, звідки перейшов у вінницьку Ниву. Після закордонного вояжу до Ізраїлю (Маккабі та Бейтар) у 2014 році повернувся в УПЛ і відіграв один сезон у Зорі. Перейшовши в Рубін, захисник повертався в оренду у Ворсклу і Зорю, яку залишив у 2017-му. У листопаді 2014 року дебютував за національну збірну України у матчі проти Литви (0:0).

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