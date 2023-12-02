Новим головним тренером Актобе став Дмитро Парфьонов, повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

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49-річний фахівець підписав контракт з бронзовим призером казахської першості до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Парфьонов – вихованець одеського Чорноморця, за який провів понад півтори сотні матчів. В Україні також виступав за Дніпро та київський Арсенал. У складі збірної України зіграв 18 матчів. Тренерську кар'єру розпочав у 2012 році, очоливши юнацьку збірну Росії. Пізніше тренував Текстильщик, Тосно, Урал, тульський Арсенал та московську Родіну.

До слова, раніше ЗМІ сватали в Актобе нинішнього наставника Чорноморця Романа Григорчука.

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