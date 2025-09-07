Крістіано Піччіні повісив бутси на цвях. Він провів не дуже яскраву кар'єру, погравши за 12 клубів. Проте, в сезоні 2018/19 він виграв Кубок Іспанії у складі Валенсії.

Піччіні провів 3 матчі за збірну Італії, дебютувавши за команду в жовтні 2018 року в контрольному матчі проти України (1:1). У тій зустрічі він замінив у другому таймі Алессандро Флоренці. Також Крістіано зіграв за Італію в матчах з Польщею (1:0) і Фінляндією (2:0).

Він грав за такі команди, як Фіорентина, Спеція, Ліворно, Бетіс, Спортинг, Аталанта, Црвена Звезда, Магдебург і Сампдорія.

