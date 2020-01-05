Екс-гравець збірної Франції та англійських грандів Санья покинув Монреаль Імпакт

Оборонець Бакарі Санья оголосив про завершення виступів у складі канадського Монреаль Імпакт.

"Ми часто кажемо, що всі хороші речі закінчуються... Я дуже вдячний, що зміг відкрити для себе МЛС разом з Монреалем.

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Я просто хочу сказати спасибі вам, вболівальникам, за підтримку під час нашої спільної подорожі. Спасибі всьому персоналу і моїм товаришам по команді за прекрасні спогади. Бажаю вам всього найкращого в новому сезоні", – написав Санья в своєму Instagram.

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Досвідчений француз приєднався до Монреаль Імпакт у лютому 2018 року і встиг провести 35 матчів за канадський клуб (2 голи і 3 асисти). Раніше гравець захищав кольори збірної Франції та грандів АПЛ – Арсенала і Манчестер Сіті.