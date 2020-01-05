toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДЕНИС ГАРМАШ КУБОК АНГЛІЇ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-гравець збірної Франції та англійських грандів Санья покинув Монреаль Імпакт

5 січня 23:31 154 Читать на русском
Екс-гравець збірної Франції та англійських грандів Санья покинув Монреаль Імпакт
Бакарі Санья / Сайт Монреаль Імпакт

Оборонець Бакарі Санья оголосив про завершення виступів у складі канадського Монреаль Імпакт.

"Ми часто кажемо, що всі хороші речі закінчуються... Я дуже вдячний, що зміг відкрити для себе МЛС разом з Монреалем.

Екс-оборонець Ліверпуля Інсуа став гравцем Лос-Анджелес Гелаксі

Я просто хочу сказати спасибі вам, вболівальникам, за підтримку під час нашої спільної подорожі. Спасибі всьому персоналу і моїм товаришам по команді за прекрасні спогади. Бажаю вам всього найкращого в новому сезоні", – написав Санья в своєму Instagram.

Бекхем призначив головного тренера Інтера Маямі

Досвідчений француз приєднався до Монреаль Імпакт у лютому 2018 року і встиг провести 35 матчів за канадський клуб (2 голи і 3 асисти). Раніше гравець захищав кольори збірної Франції та грандів АПЛ – Арсенала і Манчестер Сіті.

We often say that all good things come to the end.. i was grateful enough to be able to discover the @mls with you @impactmontreal. I just wanna say thank you to you fans for the support during my spell with you..thanks to the whole staff and my teamates for the great memories.. wishing you the best for the new season. And of course a massive thank you to the Saputo’s family for giving me this opportunity.. onto the next chapter now... On dit souvent que toutes les bonnes choses ont une fin.. j’ai eu la chance de pouvoir découvrir la @MLS avec vous @impactmontreal. Je veux vous remercier fans de la gratitude et du support pendant ma période au club avec vous..remercier tout le staff et coéquipiers pour les incroyables souvenirs..vous souhaitant le meilleur pour la saison a venir. Et bien sur je remercie la famille Saputo de m’avoir donner cette opportunité.. prochain chapitre en cours maintenant...

Публикация от Bacary Sagna (@therealbac)

blog_ava
Цітаішвілі може піти в оренду, – ЗМІ
5 січня
6929
Теги
Світ Трансфери Монреаль Імпакт Монреаль Імпакт Бакарі Санья Бакарі Санья МЛС
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
24
хв
Аталанта
16:00
Парма
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук