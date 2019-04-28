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Екс-захисник збірної Бразилії Жуан завершив кар'єру у віці 40 років

14:24 202 Читать на русском
Екс-захисник збірної Бразилії Жуан завершив кар'єру у віці 40 років
Жуан / Tuttomercatoweb

Колишній захисник Байєра, Роми та збірної Бразилії Жуан повісив бутси на цвях у віці 40 років.

Знаменитий бразильський захисник Жуан оголосив про завершення професіональної кар'єри у віці 40 років. Гравець вийшов на заміну в складі Фламенго у 1 турі Серії А проти Крузейро (3:1). Ця поява стала для нього останньою.

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Жуан протягом кар'єри встиг виграти Копа Амеріка у 2004 та 2007 роках, також був учасником чемпіонату світу-2006, де збірна Бразилії в 1/4 фіналу мінімально поступилась майбутньому фіналісту Мундіалю – Франції. В Європі виступав за Байєр разом з українцем Андрієм Вороніним, після чого перейшов у Рому.

У 2015 році повернувся в рідний Фламенго, де розпочинав кар'єру. Тут він її і завершив.

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