Український захисник Михайло Рудавський перейшов у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Металіст 1925 підсилився екс-вінгером Карпат

21-річний оборонець підписав з "жовто-синіми" трирічну угоду. П'ятий новачок команди Валерія Кривенцова виступатиме у складі слобожанців під номером 5.

Нагадаємо, Рудавський – вихованець Шахтаря. У складі "гірників" виступав за дитячу та молодіжну команди. У Юнацькій лізі УЄФА зіграв 11 матчів. Минулий сезон провів у друголіговому Вовчанську (12 поєдинків).

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