Екс-захисник Шахтаря з досвідом виступів у єврокубках продовжить кар'єру в Металісті 1925
21:20 - Читать на русском
Харківський клуб оголосив про підписання чергового новачка.
Український захисник Михайло Рудавський перейшов у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт харків'ян.
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21-річний оборонець підписав з "жовто-синіми" трирічну угоду. П'ятий новачок команди Валерія Кривенцова виступатиме у складі слобожанців під номером 5.
Нагадаємо, Рудавський – вихованець Шахтаря. У складі "гірників" виступав за дитячу та молодіжну команди. У Юнацькій лізі УЄФА зіграв 11 матчів. Минулий сезон провів у друголіговому Вовчанську (12 поєдинків).
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