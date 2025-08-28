"28 серпня. 6:51 пролунав дзвінок з маминого телефону, якийсь чоловік повідомив про страшне ДТП з участю моїх батьків. Приїхавши на місце, я не міг повірити, що це сталося. Я не вірив до останнього, поки не побачив батька в розбитій автівці.

Тоді я почав усвідомлювати, що його більше немає. Я досі відчуваю запах його крові на собі і намагаюсь зрозуміти, як так, Боже??? Ти його оберігав 10 років війни! Цілих 10 років! Він пройшов від Авдіївки до Маріуполя, був на передових позиціях. Був нагороджений орденом "за вірність народу України", медалями "за визволення Маріуполя" та президентською медаллю.

А зараз, коли він пішов на пенсію, ти вирішив його забрати від нас? Навіщо?? Одразу після війни ти зробив так, щоб він захворів на страшну недугу, дрібноклітинний рак легень. І тоді, коли ми були так поруч з ремісією, ти вирішив його забрати! Чи існуєш ти тоді насправді?

Все життя їздив за кермом і помер теж, за кермом. Завжди був чесним, справжнім чоловіком.

Щиро дякую Віталію Юнгеру з клініки Феофанія і нашому лікарю Галині Володимирівні, за те, що допомогли продовжити йому життя. Так само дякую Вернидубу Юрію Миколайовичу. Завдяки Вам батько зміг побачити наше весілля, те як я забив гол за ЛНЗ (він дуже радів, коли я забивав голи і дуже мною пишався) та пережити інші позитивні події. Спочивай з миром батьку", – написав Драмбаєв.

Нагадаємо, Драмбаєв – вихованець Шахтаря. На правах оренди виступав за Маріуполь і бельгійський Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провів в Осієку. Також грав у складі Кривбаса.