Венеція на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Бартолом Франьїчем. Він перейшов з Вольфсбурга на правах оренди до кінця сезону з зобов'язанням викупу при дотриманні певних умов.

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Франьїч – вихованець Динамо Загреб, який в Шахтарі так і не заграв. Він провів за "гірників" 8 матчів і забив 1 м'яч. У січні Франьїч повернувся в загребське Динамо.

"Я дуже радий бути тут, у Венеції, тому що вірю, що це важливий проект. Бути гравцем "помаранчево-чорно-зелених" – величезна можливість для мене. Хочу сказати вболівальникам, що ми зробимо все можливе, як на полі, так і за його межами", – зазначив Бартол.

За підсумками минулого сезону Венеція вилетіла з Серії А.

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