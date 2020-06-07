Екс-захисник Шахтаря Данченко зацікавив московські клуби

Оборонець Рубіна Олег Данченко може змінити клубну прописку. За його виступами стежать більш імениті клуби.

Рубін може продати Олега Данченка у випадку отримання адекватної пропозиції. В сезоні 2019/20 українець вважається одним із найкращих гравців у команді Леоніда Слуцького, а тому має шанси піти на підвищення. За грою 25-річного оборонця стежить низка московських клубів, зазначає Business Online.

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Рубін у літнє міжсезоння повинен продати одного іноземця, щоб дотримуватися ліміту на легіонерів. Потенційною "жертвою" може стати саме український захисник.

Раніше Данченко виступав в УПЛ у складі Чорноморця та Шахтаря. Влітку минулого року перейшов у Рубін на правах вільного агента, а раніше встиг пограти в Росії у складі Анжи та Єнісея.

Контракт захисника з Рубіном розрахований до 30 червня 2023-го. В поточному сезоні українець провів 20 матчів та став автором двох гольових передач.

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