Лівий захисник Ян Морговський продовжить кар'єру в Буковині, повідомляє офіційний сайт чернівчан.

Форвард Олександрії офіційно перебрався до заможного клубу Першої ліги

25-річний футболіст перейшов у команду Валерія Кривенцова у статусі вільного агента і підписав угоду на один сезон з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо, Морговський розпочинав у хмельницькому Поділлі у 2016 році. У лютому 2022-го перебрався у Полісся, з яким виграв золоті нагороди Першої ліги. Відправлявся в оренду у Звягель, якому допоміг підвищитись у класі. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, раніше Буковина оголосила про підписання Данила Голуба та Богдана Бойчука з Чорноморця, Юрія Глущука з Епіцентру, Андрія Буська з Металіста та Андрія Андрейчука з Олександрії.

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