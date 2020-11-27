Колишній захисник Манчестер Юнайтед спробує свої сили в новому чемпіонаті.

Антоніо Валенсія став гравцем Керетаро. Угода з 35-річним еквадорцем почне діяти з 1 січня 2021-го, інформує офіційний сайт мексиканського клубу.

Яремчук зацікавив Галатасарай – турки вже контактують з агентом

Валенсія перебрався до Керетаро на правах вільного агента. Термін контракту не розголошується. Останнім клубом екс-гравця Манчестер Юнайтед був еквадорський ЛДУ Кіто. До слова, останній сезон мексиканської Апертури Керетаро завершив на передостанньому, 17-му місці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Антоніо Валенсія відомий виступами за Вільяреал, Віган та Манчестер Юнайтед. У складі "червоних дияволів" провів 10 сезонів та двічі став чемпіоном Англії. Чимало поєдинків відіграв у статусі капітана команди. Покинув МЮ влітку 2019-го, повернувшись на батьківщину. За збірну Еквадору зіграв 98 матчів та забив 11 голів.

Літак, на якому ледь не розбився Шахтар, тафгай Карпат і костолом зі США: призовий кросворд від головного редактора