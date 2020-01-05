Екс-захисник Металіста та Карпат підсилив команду Маркевича

Захисник білоруського Мінська Євген Зубейко вирішив втретє повернутись у Чорноморець.

30-річний український захисник Євген Зубейко перейшов до одеського Чорноморця, повідомляє офіційний сайт клубу. Це вже третє пришестя футболіста у команду "моряків": Євген у 2008 році розпочав тут дорослу професіональну кар’єру футболіста, а згодом, з 2017 по 2018 рр., ще один сезон захищав кольори одеської команди.

Передріздвяний футбол: Циганик, Алієв, Козловський та інші зійшлись на полі у Винниках

Наставник команди Остап Маркевич розраховує на досвід гравця, який окрім Південної Пальміри встиг пограти за Металіст, Карпати та Олімпік, а також російський Тосно та білоруський Мінськ.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову