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Екс-захисник Металіста та Карпат підсилив команду Маркевича

14:10 973 Читать на русском
Екс-захисник Металіста та Карпат підсилив команду Маркевича
Євген Зубейко / Фото з відкритих джерел

Захисник білоруського Мінська Євген Зубейко вирішив втретє повернутись у Чорноморець.

30-річний український захисник Євген Зубейко перейшов до одеського Чорноморця, повідомляє офіційний сайт клубу. Це вже третє пришестя футболіста у команду "моряків": Євген у 2008 році розпочав тут дорослу професіональну кар’єру футболіста, а згодом, з 2017 по 2018 рр., ще один сезон захищав кольори одеської команди.

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Наставник команди Остап Маркевич розраховує на досвід гравця, який окрім Південної Пальміри встиг пограти за Металіст, Карпати та Олімпік, а також російський Тосно та білоруський Мінськ.

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Теги
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