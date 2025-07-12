Колишній гравець Манчестер Юнайтед Пол Паркер критично оцінив гру аргентинського гравця "червоних дияволів" Антоніо Гарначо. "Продайте цього хлопця. Йому треба рухатись далі й нарешті зрозуміти, що таке футбол. Це не гольф.

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Він повинен дивитися на свою гру, а не грати роль когось іншого. Він має хотіти бути Гарначо, а не колишнім вінгером МЮ, який грає за Португалію", – заявив Паркер у коментарі GOAL.

Паркера особливо обурила якість завершення атак Гарначо: "У нього жахливий останній пас і реалізація моментів. Я б сказав, що в мене кращий результативний внесок, ніж у нього. Він більше переймається тим, як святкуватиме, ніж самим голом".

Хоча Гарначо забив шість м’ячів у минулому сезоні АПЛ, він також неодноразово марнував свої нагоди. Паркера не вразив навіть ефектний гол через себе у ворота Евертона, який визнали найкращим у сезоні. "Він досі живе за рахунок того удару. Але які його сильні сторони? Він не дуже швидкий, не виділяється дриблінгом. Я справді не знаю, у чому він сильний", – заявляє Паркер.

За інформацією джерела, сам Гарначо також висловив бажання залишити Манчестер Юнайтед – як і Рашфорд, Антоні, Санчо та Малакія. Попри відсутність конкретних пропозицій, ним цікавляться Наполі та Челсі. Італійці планують запропонувати 45 мільйонів євро, хоча клуб оцінює гравця в 60 мільйонів.

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