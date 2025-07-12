Екс-захисник Манчестер Юнайтед жорстко розніс зірку команди: "Продайте цього хлопця!"
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Пол Паркер прокоментував гру Алехандро Гарначо.
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Пол Паркер критично оцінив гру аргентинського гравця "червоних дияволів" Антоніо Гарначо. "Продайте цього хлопця. Йому треба рухатись далі й нарешті зрозуміти, що таке футбол. Це не гольф.
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Він повинен дивитися на свою гру, а не грати роль когось іншого. Він має хотіти бути Гарначо, а не колишнім вінгером МЮ, який грає за Португалію", – заявив Паркер у коментарі GOAL.
Паркера особливо обурила якість завершення атак Гарначо: "У нього жахливий останній пас і реалізація моментів. Я б сказав, що в мене кращий результативний внесок, ніж у нього. Він більше переймається тим, як святкуватиме, ніж самим голом".
Хоча Гарначо забив шість м’ячів у минулому сезоні АПЛ, він також неодноразово марнував свої нагоди. Паркера не вразив навіть ефектний гол через себе у ворота Евертона, який визнали найкращим у сезоні. "Він досі живе за рахунок того удару. Але які його сильні сторони? Він не дуже швидкий, не виділяється дриблінгом. Я справді не знаю, у чому він сильний", – заявляє Паркер.
За інформацією джерела, сам Гарначо також висловив бажання залишити Манчестер Юнайтед – як і Рашфорд, Антоні, Санчо та Малакія. Попри відсутність конкретних пропозицій, ним цікавляться Наполі та Челсі. Італійці планують запропонувати 45 мільйонів євро, хоча клуб оцінює гравця в 60 мільйонів.
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