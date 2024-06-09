Ліонелю Мессі вдалося завербувати кількох гравців в Інтер Маямі – Бускетса, Жорді Альбу, Луїса Суареса. Але повторити цей фокус із колишнім партнером по збірній Аргентини йому не вдалося.

Екс-захисник Манчестер Юнайтед і збірної Аргентини Маркос Рохо відмовив Ліонелю Мессі в проханні перейти в Інтер Майамі. "Лео зателефонував мені, але не як агент або посередник. Я говорив із Мессі, і він розповів мені про можливість переходу в Інтер Маямі. Уявіть, що це означає для будь-якого гравця! Але правда полягає в тому, що мене переконали не покидати Боку Хуніорс, з якою я нещодавно продовжив контракт.

Найкращий бомбардир в історії Бетіса завершив кар'єру, він – перший після Мессі та Роналду

Єдине, що я зробив – розповів Роману [Рікельме]. Я сказав, що, якщо я йому потрібен, то залишуся в Боці. Я не хотів іти", – розповів Рохо в бесіді з Radio La Red.

Нагадаємо, що 34-річний лівий захисник відомий своїми виступами за Естудіантес, Спортінг, МЮ і Боку Хуніорс. Також у його кар'єрі є темна пляма – з 2010 по 2012-й рік аргентинець грав на Росії та захищав кольори московського Спартака.

Беллінгем зірвався, а Лунін приголомшив своєю реакцією на тріумф Реала – фактор Реброва використали у фіналі ЛЧ