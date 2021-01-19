Ще один українець спробує свої сили за кордоном.

Український захисник Єгор Клименчук знайшов собі новий клуб.

Клименчук офіційно покинув Львів

Новою командою колишнього оборонця Львова став чемпіон Вірменії Арарат-Вірменія, повідомляє офіційна сторінку клубу у соціальній мережі Instagram. Контракт з 23-річним футболістом було укладено на два роки.

Нагадаємо, останньою командою Клименчука був Львів, до якого він приєднався у лютому 2020 року на правах вільного агента. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, тож Арарат-Вірменії українець дістався безкоштовно.

Раніше Єгор захищав кольори Металурга З, білоруських Мінська та Нафтана, Колоса з Ковалівки, краматорського Авангарда та донецького Олімпіка. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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