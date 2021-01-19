Екс-захисник Львова Клименчук перейшов до чемпіона Вірменії
Ще один українець спробує свої сили за кордоном.
Український захисник Єгор Клименчук знайшов собі новий клуб.
Клименчук офіційно покинув Львів
Новою командою колишнього оборонця Львова став чемпіон Вірменії Арарат-Вірменія, повідомляє офіційна сторінку клубу у соціальній мережі Instagram. Контракт з 23-річним футболістом було укладено на два роки.
Нагадаємо, останньою командою Клименчука був Львів, до якого він приєднався у лютому 2020 року на правах вільного агента. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою, тож Арарат-Вірменії українець дістався безкоштовно.
Раніше Єгор захищав кольори Металурга З, білоруських Мінська та Нафтана, Колоса з Ковалівки, краматорського Авангарда та донецького Олімпіка. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
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