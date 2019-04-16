Екс-захисник Ліверпуля Хосе Енріке поборов рак

Колишній захисник Ліверпуля Хосе Енріке повністю поборов важку недугу.

У травні минулого року Хосе Енріке встановили діагноз хордома – рідкісний тип пухлини, яка була виявлена у гравця за оком. Лікарі казали Енріке, що він може втратити зір.

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"Друзі, сьогодні я отримав прекрасні новини! Мій хірург подзвонив після отримання результатів МРТ і підтвердив, що я здоровий! Він сказав, що все чисто і виглядає відмінно. Дякую всім за підтримку в цей важкий для мене час", – повідомив Хосе Енріке в своєму Instagram.

Нагадаємо, іспанець виступав у складі Ліверпуля в період з 2012 по 2016 роки. У 2017 році Енріке завершив кар'єру через важку травму.