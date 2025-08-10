Колишній захисник Крістал Пелас Мозес Свайбу організував ряд договірних матчів, завдяки чому заробив понад 1 мільйон фунтів. Про це інформує Daily Mail.

У серпні 2012 року Мозес Свайбу познайомився з сінгапурським кримінальним авторитетом Тан Сіт Енгом, якого називали главою найбільшого в світі синдикату з організації договірних матчів. Енг запропонував футболістові брати участь в договірних матчах за грошову винагороду. Свайбу погодився через скрутне фінансове становище – за його словами, в Бромлі, за який він виступав, йому платили всього 850 фунтів на тиждень.

В обов'язки Свайбу, крім впливу на результати матчів, входило залучення інших гравців до участі в договірних матчах і роздача грошей. За словами захисника, він взяв участь у 9 договірних матчах і заробив в цілому понад 1 мільйон фунтів. Він навмисно програвав нападникам у швидкості і ставав у "неправильне місце" при ударах суперників, щоб забезпечити потрібний результат.

Свайбу отримував гроші за договірні матчі в китайському ресторані на сході Лондона, який був пов'язаний з синдикатом. Він під'їжджав до закладу на машині, робив вигляд, що замовляє їжу – і отримував пакет з готівкою.

Після сезону в Бромлі Свайбу вирішив завершити кар'єру, щоб самостійно організовувати договірні матчі. У 2013-му його затримали на зустрічі з посередниками і засудили до 4 місяців тюремного ув'язнення.

На даний момент 36-річний Свайбу очолює консалтингову компанію GameChanger360, яка інформує футболістів про шкоду азартних ігор. За словами Свайбу, він працює над "очищенням" спорту від договірних матчів.

Мозес Свайбу значився у складі Крістал Пелас у сезоні 2007/08, але так і не зіграв за лондонську команду.

