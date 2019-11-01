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Екс-захисник Карпат Тарасенко допоміг своїй команді у Кубку Польщі

11:14 38 Читать на русском
Екс-захисник Карпат Тарасенко допоміг своїй команді у Кубку Польщі
Олег Тарасенко / Фото з відкритих джерел

Представники України продовжують проявляти себе на легіонерській ниві.

Український захисник польського футбольного клубу Стомиль (Перша ліга) Олег Тарасенко посприяв перемозі своєї команди у матчі 1/16 Кубка Польщі проти лідера Екстракляси Вісли з Плоцька.

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Основний час команди закінчили з рахунком 0:0, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими були представники нижчого дивізіону – 4:1. Успішно реалізував свою спробу і Олег Тарасенко.

Нагадаємо, Олег перейшов у Стомиль лише цього літа. Попередніми клубами українця були Славутич, Буковина та ОПФК Черкащина. Має уродженець Черкас відношення і до Львова – з 2008 по 2010 рр. він виступав за молодіжний склад Карпат.

Нинішня команда Тарасенка – Стомиль – посідає сьому сходинку у Першій лізі Польщі, маючи в своєму активі 22 очок після 15 зіграних турів.

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Теги
Українці за кордоном Олег Тарасенко Олег Тарасенко Світ Легіонерський хліб Польща
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