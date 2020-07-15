Екс-захисник Карпат потрапив у збірну туру чемпіонату Естонії

Минулий тур естонської Вищої ліги не обійшовся без вдалих виступів українців.

Український легіонер Нимме Калью Андрій Маркович потрапив до символічної збірної туру Мейстріліги, повідомляє офіційна сторінка турніру у соціальній мережі Instagram.

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У 12-му турі команда 25-річного захисника у талліннському дербі впевнено здолала Калев, а сам Маркович провів на полі усі 90 хвилин. До слова, за Нимме Калью також грають українці Владислав Веремєєв, Іван Лобай та Владислав Хомутов – останні двоє також відіграли повний матч, а Хомутов навіть відзначився голом.

Нагадаємо, Маркович перейшов у естонський клуб у січні 2019 року з Карпат. У поточному сезоні провів за свою команду 21 поєдинок, в яких віддав одну результативну передачу.

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