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Екс-захисник Карпат потрапив у збірну туру чемпіонату Естонії

10:14 - Читать на русском
Екс-захисник Карпат потрапив у збірну туру чемпіонату Естонії
Андрій Маркович / Фото з відкритих джерел

Минулий тур естонської Вищої ліги не обійшовся без вдалих виступів українців.

Український легіонер Нимме Калью Андрій Маркович потрапив до символічної збірної туру Мейстріліги, повідомляє офіційна сторінка турніру у соціальній мережі Instagram.

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У 12-му турі команда 25-річного захисника у талліннському дербі впевнено здолала Калев, а сам Маркович провів на полі усі 90 хвилин. До слова, за Нимме Калью також грають українці Владислав Веремєєв, Іван Лобай та Владислав Хомутов – останні двоє також відіграли повний матч, а Хомутов навіть відзначився голом.

Нагадаємо, Маркович перейшов у естонський клуб у січні 2019 року з Карпат. У поточному сезоні провів за свою команду 21 поєдинок, в яких віддав одну результативну передачу.

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Теги
Українці за кордоном Світ Андрій Андрій Маркович Карпати Карпати Нимме Калью Нимме Калью
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