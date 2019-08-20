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Екс-захисник Карпат Авелар: Коли грав в Україні, тренер відвіз команду на військову базу, де ми стріляли з АК-47

15:16 405 Читать на русском
Екс-захисник Карпат Авелар: Коли грав в Україні, тренер відвіз команду на військову базу, де ми стріляли з АК-47
Даніло Авелар / Tudo Timao

Колишній захисник Карпат Даніло Авелар пригадав часи виступів за львівський клуб.

"Коли я грав в Україні, наш тренер відвіз нас на військову базу, аби мотивувати нас. Ми стріляли з АК-47, а одному навіть дозволили вистрілити з базуки.

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Гра була наступного дня, і ми програли 0:5", – передає слова Авелара журналіст Альберт Ортега у своєму твіттері.

Нагадаємо, Даніло Авелар виступав у складі Карпат з 2010 по 2014 роки, звідти його віддавали в оренду в Шальке та Кальярі. Додамо, що цього літа бразильський захисник перебрався з Торіно в Корінтіанс.

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