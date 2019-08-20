Екс-захисник Карпат Авелар: Коли грав в Україні, тренер відвіз команду на військову базу, де ми стріляли з АК-47

Колишній захисник Карпат Даніло Авелар пригадав часи виступів за львівський клуб.

"Коли я грав в Україні, наш тренер відвіз нас на військову базу, аби мотивувати нас. Ми стріляли з АК-47, а одному навіть дозволили вистрілити з базуки.

Кучер розповів, чим йому імпонують Карпати

Гра була наступного дня, і ми програли 0:5", – передає слова Авелара журналіст Альберт Ортега у своєму твіттері.

Нагадаємо, Даніло Авелар виступав у складі Карпат з 2010 по 2014 роки, звідти його віддавали в оренду в Шальке та Кальярі. Додамо, що цього літа бразильський захисник перебрався з Торіно в Корінтіанс.

"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо