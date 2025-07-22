Трагічна новина шокувала футбольний світ і особливо Флоренцію, яка вже переживає втрати Давіде Асторі та Джо Бароне, не кажучи вже про трагічний досвід Едоардо Бове. Легенда Фіорентини Челесте Пін помер у віці 64 років.

Помер легенда Ліверпуля – він вигравав два Кубки чемпіонів і потрапив до клубного фольклору

Як інформує Gazzetta dello Sport, за попередніми даними, колишній захисник наклав на себе руки вдома у Флоренції. Тривогу забив родич, який деякий час не отримував від нього звісток. На місце події прибули швидка медична допомога і поліція.

Пін, який багато років пропрацював спортивним директором у невеликих місцевих клубах, а тепер займався нерухомістю, був ключовою фігурою у Фіорентині, де він відіграв дев'ять сезонів, у тому числі дійшовши до фіналу Кубка УЄФА 1989/90, який команда програла Ювентусу. Він грав разом з Роберто Баджо і Стефано Піолі.

Також Пін пограв за Перуджу, Верону, Сієну і молодіжну збірну Італії, за яку провів 12 матчів.

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