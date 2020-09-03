Колишній захисник Дніпра Дуглас може продовжити кар'єру в нещодавно створеному СК Дніпро-1.

Бразилець вже вилетів до України та прибуде найближчим часом до розташування СК Дніпро-1 для проходження медобстеження, повідомляє сайт FCDnipro.com.

СК Дніпро-1 може підписати відразу двох екс-зірок Дніпра, які виходили у фінал Ліги Європи

Нині Дуглас перебуває в статусі вільного агента після розриву контракту із бразильським Шапекоенсе.

Нагадаємо, гравець виступав за Дніпро з 2013 по 2016 роки. Забив 1 гол в 87 матчах, виходив з командою до фіналу Ліги Європи. Влітку 2016 року у правах вільного агента перебрався в Сан-Паулу, в складі якого провів лише 1 матч.

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