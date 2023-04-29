Ще один наш співвітчизник вирішив перебратися за океан.

Український захисник Темур Парцванія виступатиме у США. 31-річний оборонець підписав контракт з Нью-Йорк Брейвхарт, повідомляє клубна прес-служба.

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Деталі та терміни угоди футболіста з представником американської напівпрофесійної ліги (UPSL) наразі невідомі. Темур вже встиг зіграти у декількох матчах своєї нової команди: зокрема, допоміг розгромити Пенсільванію (5:0) та здобути нічию з Ланкастером (2:2).

Нагадаємо, Парцванія – вихованець Динамо. За другу команду киян провів близько 80 матчів. Виступав також за запорізький Металург, Волинь, донецький Олімпік (двічі), Десну (двічі), Миколаїв, угорську Кішварду, казахський Жетису і таджицький Істіклол. З 1 січня 2023 року перебував без команди. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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