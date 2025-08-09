Польща, Перша ліга, 4-й тур

Хробри Глогув – Лодзь – 2:1

Голи: Мазур, 54, Ібе-Торті, 60 – Лєвандовскі, 59

У матчі четвертого туру другого за силою дивізіону Польщі Хробри Глогув приймав Лодзь. В стартовому складі господарів вийшов український захисник Мирослав Мазур. На 54-й хвилині Мазур відкрив рахунок у матчі. Українець класно "обдурив" оборону Лодзя, пробивши низом зі штрафного.

Вже на 59-й хвилині гості відігралися, однак Ібе-Торті одразу ж повернув перевагу Глогува. Клуб українського центрбека здобув мінімальну перемогу та наразі перебуває на 5 місці Першої ліги Польщі.

Варто відзначити, що у матчі проти Лодзя Мирослав Мазур забив свій вже третій гол в сезоні. Захисник є вихованцем київського Динамо, у квітні цього року він перебрався до Хробри Глогува з литовського Жальгіріса.