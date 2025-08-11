Екс-захисник Динамо забив переможний гол-красень у Європі – відео приголомшливого дальнього удару
Олександр Романчук допоміг Універсітаті Крайова здобути четверту поспіль перемогу в чемпіонаті Румунії.
Чемпіонат Румунії, 5-й тур
Універсітатя Крайова – Германнштадт – 1:0
Гол: Романчук, 31
У матчі 5-го туру проти Германнштадта, що відбувся 10 серпня, екс-захисник Кривбаса відзначився вирішальним голом на 31-й хвилині, який приніс господарям важливі три очки. Романчук оформив неймовірний гол здалеку, ідеально влучивши у ворота суперників.
Після переходу до румунського клубу Романчук взяв участь у семи поєдинках і вже встиг забити тричі, демонструючи хорошу результативність для оборонця.
Завдяки цій перемозі Універсітатя Крайова продовжує очолювати турнірну таблицю з 13-ма балами.
