Суперліга, 7-й тур

Бешикташ – Коджаеліспор – 1:3

Голи: Сілва, 4, Черні, 10, Сирота, 90+3 – Бінгол, 50

Бешикташ без проблем обіграв Коджаеліспор, у стартовому складі якого вийшов з перших хвилин екс-захисник Динамо Олександр Сирота. Українець відзначився забитим голом на 90+3 після подачі кутового, щоправда, у свої ворота. Бешикташ спокійно на 10 хвилині оформив перевагу у два м'ячі. Коджаеліспор гол забив у другому таймі, але бодай нічию вирвати не вдалося.

Сирота провів на полі всі 90 хвилин. Точність його передач склала 90%, він заблокував один удар, здійснив п'ять виносів та два перехоплення.

