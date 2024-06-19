"30 червня спливає контракт з ЧФР Клуж? Transfermarkt дещо помиляється. Я в Клужі залишаюся до зими. Мені подобається жити в Клужі, це комфортне місто для життя. В команді теж почуваюсь добре.

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Так, мені подобається жити в Клужі, це комфортне місто для життя. В команді теж відчуваю себе добре. Повернення? У мене було вже кілька гідних варіантів протягом останніх років з України, але я вирішив обрати інший шлях", – поділився Ауссі в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Ауссі приєднався до ЧФР Клуж в січні 2024 року на правах оренди, однак зіграв за основну команду лише 11 хвилин. Алан починав виступати за Шахтар U-17, але пізніше перебрався в академію Динамо.

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