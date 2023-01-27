Чоботенко зацікавив одразу двох представників чемпіонату ОАЕ, повідомляє FootballHub.

Український чемпіон світу феєрить за кордоном – голи у двох матчах поспіль, команда громить суперників із загальними 8:0

Зазначається, що команди, зацікавлені в підписанні українця, розташовані в різних кінцях турнірної таблиці. Втім, Сергій не поспішає покидати Україну, а його контракт з Колосом завершується влітку цього року.

Додамо, що Чоботенко у поточному сезоні зіграв у 12 матчах за ковалівців, забивши 2 голи. Свою кар'єру захисник починав у Динамо, а в 2017 році перебрався до Шахтаря, звідки регулярно вирушав в оренду до Маріуполя.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві