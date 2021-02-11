Екс-захисник Динамо став гравцем Пюніка
Колишній оборонець київського Динамо Валерій Болденков знайшов собі нову команду.
Український захисник Валерій Болденков став гравцем Пюніка, повідомляє офіційний сайт вірменської команди.
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До команди, яку тренує колишній наставник Львова Єгіше Мелікян, 26-річний футболіст приєднався на правах вільного агента.
Нагадаємо, Болденков – вихованець київського Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2017 по 2018 роки виступав за молдовський Петрокуб, після чого приєднався до Волині. У поточному сезоні провів за луцьку команду 8 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.
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