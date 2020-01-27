Екс-захисник Динамо перебуває на перегляді в грузинському клубі, – ЗМІ

Колишній захисник Динамо Іван Трубочкін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Грузії.

Іван Трубочкін може стати гравцем Динамо Тбілісі, повідомляє Динамоманія.

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Відзначимо, що захисник є вихованцем київського Динамо. Трубочкін перебуває в статусі вільного агента після розриву угоди з донецьким Олімпіком в грудні 2019 року.

До слова, Іван до цього виступав за Умео (Швеція), Крумкачи (Білорусь), Арсенал-Київ та Чорноморець.

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