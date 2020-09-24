Колишній оборонець Динамо Даніло Сілва вирішив повісити бутси на цвях, повідомляє офіційний сайт Лос-Анджелеса.

Даніло Сілва: Мої діти у дворі вибирають не бразильські клуби, а Динамо чи збірну України

Останньою командою 33-річного бразильця був саме американський клуб.

Нагадаємо, з 2010 по 2017 роки Сілва захищав кольори київського Динамо, в яке перейшов з бразильського Інтернасьйонала за 4 млн євро. З "біло-синіми" він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок. Загалом, у складі української команди зіграв 219 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 20 результативних передач.

Також Сілва встиг побігати у футболках Нью-Йорк Ред Буллз, Гуарані та Сан-Паулу.

"Динамо дуже близьке": Італія смакує Супрягою, агенти Суркіса, Луческу присвятили пісню – до ЛЧ лише півкроку!