Правий захисник Денис Балан покидає Верес, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

Лідер Вереса спричинив справжній трансферний бум – за вінгером вишикувались польські, турецькі та українські клуби

Контракт 30-річного оборонця був розрахований до 30 червня і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Балан – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за одеський Реал Фарма, черкаський Дніпро, Чорноморець, Інгулець, Кривбас, чеський Таборско та словацький Віон. До Вереса приєднався у січні 2023 року, після 3-місячної паузи без клубу. У сезоні, що минув, провів за рівнян 19 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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