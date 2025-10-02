– Анатолій Петрович, протистояння Барселони і ПСЖ вдалося?

– Попри те, що в складах обох команд через травми були відсутні ряд виконавців, індивідуальний і командний клас суперників був видимий неозброєним оком. Зустрілися дві приблизно однакові футбольні філософії. Але в цій битві Луїс Енріке виявився сильнішим за Ханса-Дітера Фліка.

Забарний став "Левом матчу" проти Барселони – експерти відзначили сейв українця, відомі оцінки Ямаля та інших зірок

– Одну з головних ролей у цьому поєдинку відіграв Ілля Забарний. Чи не так?

– Без сумніву. Українець потихеньку перетворюється на основного гравця Парі Сен-Жермен. Захисник здорово відіграв цей поєдинок. Він рятував, віддавав класні передачі, міг забити. Браво!

– Що йому допомагає поки що безболісно вливатися в нову для себе команду?

– Йому 23 роки, але складається враження, що на високому рівні він виступає вже років 10. На перше місце я б поставив його характер, у нього чудове технічне оснащення. А першій його передачі можуть позаздрити великі майстри. Хороший відбір, підстрахування, все при ньому. У нього закладена база, з якою він може грати в будь-якій команді. Це захисник європейського рівня, і це видно не тільки на клубному рівні, але і в матчах за збірну України.

– За оцінками багатьох статистичних порталів Забарний став одним з кращих в минулій грі.

– Якщо український футболіст йде в порівнянні з кращими гравцями Європи, то це говорить про те, що ми можемо тільки пишатися Іллею.

– За яку головну його футбольну якість ви б взяли Забарного в свою команду?

– За першу передачу після відбору. У нього чудове бачення поля. Також відзначу його спокій і холоднокровність, якою б стресовою не була ситуація. Для його віку – це феноменальна риса, – сказав Безсмертний для Sport.ua.

Нагадаємо, ПСЖ здолав на виїзді Барселону у матчі другого туру основного етапу ЛЧ. Український захисник парижан Ілля Забарний відіграв весь поєдинок.

Знекровлений ПСЖ здобув вольову перемогу над Барселоною – Забарний знову виділявся, двічі врятувавши від гола