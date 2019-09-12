Екс-захисник Динамо Люлька поповнив склад Львова

Львів’яни, після підписання нового тренера, підсилились досвідченим захисником.

Колишній захисник низки українських клубів Сергій Люлька продовжить кар'єру у Львові. Про це повідомив футбольний агент Микита Швець на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Деталі угоди з 29-річним футболістом не розголошуються.

"Радий повідомити, що Сергій Люлька підписав контракт з ПФК Львів. Досвід і якість цього крайнього захисника, безсумнівно, допоможуть львівському клубу з виконанням поставлених завдань в УПЛ", – написав Швець.

Десну покинули одразу шість футболістів

У минулому сезоні Люлька виступав за Десну, але покинув команду у червні. На рахунку захисника 14 матчів за чернігівський клуб, в яких він не відзначився результативними діями. Також протягом кар'єри Люлька грав за Динамо-2, Динамо-3, Слован Ліберец, Говерлу і Чорноморець. Захисник запрошувався до молодіжної збірної України.

Львів офіційно призначив Мазяра головним тренером

Львів після шести зіграних турів йде на 10-му місці у чемпіонаті. Наступний матч "містяни" проведуть 15 вересня на виїзді проти Колоса. Нагадаємо, цього тижня львів'яни змінили тренера. Новим наставником Львова став Володимир Мазяр, який змінив на цій посаді Богдана Блавацького.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ