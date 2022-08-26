Український захисник Сергій Чоботенко продовжить кар'єру у Колосі, повідомляє офіційний сайт "хліборобів".

Колос терміново повертає із Зорі нападника, який став героєм першого туру УПЛ – оренда була розрахована до кінця року

Терміни та умови контракту 25-річного оборонця з ковалівцями не повідомляються.

Нагадаємо, Чоботенко – вихованець запорізького Металурга та Динамо. За киян дебютував на професіональному рівні у 2014 році, однак за головну команду не зіграв жодного матчу.

У 2017-му перейшов у Шахтар, де виступав за молодіжку і відправлявся в оренду у Маіруполь. З 2019-го – повноцінний гравець азовців. Взимку підписав попередній контракт з СК Дніпро-1, однак, після відходу Ігора Йовічевіча у Шахтар, був забракований дніпрянами. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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