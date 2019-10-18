Екс-захисник Динамо Гавранчіч: Якби вдалося довше попрацювати з Лобановським, то мене купив би Реал

Колишній захисник Динамо Горан Гавранчіч згадав період виступів за київський клуб, а також висловив упевненість, що міг би вирости у гравця значно вищого рівня, якби вдалося довше попрацювати під керівництвом Валерія Лобановського.

"Я не сильно стежу за сучасним футболом. Але Барселона п'ятирічної давності дуже нагадувала мені те Динамо кінця 90-х, вона була лідером. Ми зараз говоримо про той Київ, який грав у півфіналі Ліги чемпіонів.

Тренер Лобановський – велика людина! Я переходив у команду-мрію, яку боялися в Європі. З шикарною базою, всіма необхідними умовами. Це була нагорода, яку я отримав за старанну роботу в Сербії.

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Свого часу, мене хотіли купити клуби Німеччини, але я не хотів йти з Динамо. Хоча, скажу чесно, звикнути до навантажень Лобановського мені було дуже важко. Потім, через кілька років, ти згадуєш ці навантаження, коли виходиш на поле проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів, де грає Роналдо, Фігу, Зідан, Рауль... І до 20 хвилини рахунок вже 2:0 на нашу користь. Тоді всі труднощі здаються насолодою.

Я досі вважаю, що якби Лобановський не пішов з життя так рано, в майбутньому, мене, ймовірно, купив би Реал Мадрид. Я недовго з ним працював, але він багато чому мене навчив. Багато що могло б бути по-іншому. Думаю, що якби у мене був шанс попрацювати з ним трохи довше, я був би футболістом іншого рівня", – цитує Гавранчіча fraza.ua.

Нагадаємо, Горан Гавранчіч перейшов у Динамо в січні 2001 року. Він виступав за київський клуб протягом семи років.

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